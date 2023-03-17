Утром 17 марта в пожаре на Орбели, который спасатели тушили более часа, погиб человек

Полыхающую квартиру в пятиэтажке Выборгского района спасатели тушили более часа. В результате инцидента погиб один человек.

Все произошло на улице Орбели в доме 18. Около 7 утра 17 марта на пульт диспетчера поступило сообщение о сильном пожаре в Выборгском районе.

На место отправили 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Оказалось, что огонь по всей площади разошелся в однокомнатной квартире.

Локализовать возгорание получилось только в 8:23. После этого специалисты продолжили устранять последствия пожара.

В результате произошедшего был обнаружен погибший. Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в результате пожара во Фрунзенском районе, который произошел в доме на Пловдивской улице, был обнаружен погибший. Тогда загорелась двухкомнатная квартира.