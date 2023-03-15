В Петербурге заработал чат-бот по качеству питания в школах

В Петербурге родители смогут оставить отзыв и задать вопрос, касательно питания в школах с помощью чат-бота и горячей линии, которые были недавно запущены.

Как сообщает пресс-служба Смольного, с помощью чат-бота и горячей линии родители смогут проконсультироваться по интересующим вопросам, а также сообщить о случаях некачественного питания в конкретном учебном заведении.

Нововведения позволят улучшать обратную связь от родителей по вопросам организации питания в школах города. Доступ в чат-бот организован по лицевому счету школьников.

Это поспособствует достоверности результатов опросов, а также даст возможность получать детализированную информацию об оценке питания в каждой школе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге продолжат осуществлять укрупнение школ