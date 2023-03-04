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В Петербурге продолжат укрупнение школ, но без применения "квадратно-гнездового подхода"

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге продолжат осуществлять укрупнение школ, так как это, по мнению властей, является "общим трендом", направленным на открытие для детей новых возможностей по разным профилям. Тем не менее известно, что некоторые петербуржцы активно выступают против такой инициативы.

В пятницу, 3 марта, вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что укрупнение школ города хоть и будет продолжаться, но без применения так называемого "квадратно-гнездовой подхода". Уточняется, что этот тренд практически всегда вызывает недовольство со стороны местных родителей и учителей. Предполагается, что горожане боятся "поглощения" учреждений друг другом, особенно тогда, когда один в паре сильнее. Об этом пишет Neva.Today.

Так, сейчас лицей 369 Красносельского района обучает более двух тысяч школьников после объединения. Также Потехина дополнила, что петербургские власти планирует массово внедрять в школах режим полного дня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали о строительстве новых школ и садов на террритории региона. В рамках программы развития социальной инфраструктуры будет построено четыре школы и столько же детских садов. 

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