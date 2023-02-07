Компания «Евроинвест» рассказала о строительстве новых школ и садов в Петербурге и Ленобласти

В рамках программы развития социальной инфраструктуры компания «Евроинвест Девелопмент» Андрея Березина построит четыре школы и четыре детских сада. В компании подчеркивают, что школы и дошкольные учреждения стали неотъемлемой частью концепции проектов «Евроинвеста».

Глава правления ООО «Евроинвест Девелопмент» Андрей Березин подчеркнул, что вопрос обеспечения города детскими садами является крайне важным на сегодняшний день. Внимание к дошкольным учреждениям уделяют и на уровне государства, что еще раз указывает на актуальность проблемы.

В настоящее время застройщик занимается реализацией программы строительства порядка 10 объектов дошкольной и школьной инфраструктуры. Андрей Березин отмечает, что только один жилой комплекс в Кудрово включает два детских сада и школу на 825 мест. При этом одно дошкольное заведение на 200 мест компания построила еще в декабре.

Тем временем в Мурино «Евроинвест Девелопмент» планирует возвести две школы на 1300 и 650 мест, а также два детских сада по 240 мест каждый.

Также компания уделяет не меньшее внимание социальной инфраструктуре в Петербурге. Так, в жилом комплексе «Парк Победы» будут построены детский сад на 110 мест и школа на 216 учеников.

Все детские дошкольные учреждения представляют собой светлые пространства для игр и развития детей, а также имеют просторные спальни и гардеробные со шкафчиками для личных вещей. Во всех детсадах будут предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты врачей и логопедов, классы для кружковых занятий, административные и служебно-бытовые помещения.