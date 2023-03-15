Избивший до смерти в парадной человека петербуржец получил 8 лет "строгача"

Октябрьский райсуд вынес приговор мужчине, который по пьяни забил до смерти человека в парадной жилого дома. Злодей проведет за решеткой восемь лет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в октябре 2021 года подсудимый, находясь в парадной дома 29 по улице Канонерской в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта с потерпевшим, принялся его избивать. Злоумышленник нанес своей жертве более 50 ударов в область туловища и головы. В результате избиения мужчина умер.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор петербуржцу, зарезавшему приятеля на детской площадке.