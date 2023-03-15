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Петербуржцы рассказали, в каких профессиях более отзывчивые по отношению к коллегам специалисты

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Петербуржцы рассказали в каких профессиях встречаются самые отзывчивые, готовые прийти на помощь в любую минуту, коллеги. Так, были выделены медсестры, воспитатели, кладовщики и менеджеры по логистике.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что помочь коллеге, не дожидаясь его просьбы о помощи, чаще всего готовы воспитатели и квалифицированные рабочие. Это подтвердили 78% представителей данных профессий.

Высокий уровень взаимопомощи также был отмечен среди кладовщиков, медсестер, менеджеров по логистике, а также у охранников, менеджеров по продажам и PR-менеджеров.

Среди тех, кто готовы протянуть руку помощи только тогда, когда их об этом попросят оказались системные администраторы, юристы, бухгалтеры и операторы колл-центров.

О предоставления помощи только по просьбе руководства петербуржцы сообщали редко. Так же, как и о полном отказе в помощи коллегам. К примеру, таковыми оказались лишь 4% респондентов, работающих маркетологами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на одно рабочее место в городе на Неве претендуют до 18 начинающих IT-специалистов.

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