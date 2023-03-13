В Петербурге на одно рабочее место в IT-сфере приходится около 18 начинающих специалистов

После анализа рынка труда в Петербурге выяснилось, что конкуренция среди начинающих специалистов в IT-сфере на территории региона продолжает расти.

Так, согласно данным hh.ru, на одно рабочее место в Петербурге претендуют до 18 начинающих IT-специалистов. Известно, что Северная столица по уровню конкуренции за рабочие места среди экспертов в этой области обошла даже Москву.

Проще всего, в свою очередь, будет найти работу IT-экспертам в Псковской, Мурманской, Новгородской области и в НАО.

Одновременно с ростом конкуренции количество вакансий в IT-секторе продолжает сокращаться еще с прошлого года. Так, за несколько месяцев 2023 года в Петербурге доля предложений для начинающих IT-специалистов снизилась до 6%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Смольном заявили об "уверенном росте" IT-отрасли в городе. Утверждается, что причина якобы в "правильном курсе" городских властей.