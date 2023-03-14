Самым теплым днем 2023 года для Петербурга стало 14 марта

Внезапно наступившее потепление в Петербурге определенно больше подходит для весенней погоды, а также ставит погодные рекорды. Так, 14 марта стал самым теплым днем 2023 года.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, вторник, 14 марта, стал самым теплым днем этого года, за счет периферии обширного циклонического вихря, пригнавшего мощный поток атлантического тепла.

К полудню температура воздуха в городе Петра выросла до +5,9 градусов. И, как отмечает специалист, это далеко не предел.

Напомним, что до этого статус самого теплого дня года принадлежал 19 января. Тогда столбики термометра зафиксировали максимальную температуру воздуха в + 5 градусов.

Далее в течение недели в Петербурге ожидаются температурные качели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 14 марта объявили "желтый" уровень погодной опастности из-за сильного ветра.