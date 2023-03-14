В Петербурге сохранится "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Погода в Петербурге продолжает преподносить сюрпризы. В городе объявили “желтый” уровень погодной опасности из-за штормового ветра.

Во вторник, 14 марта, из-за сильного ветра в Северной столице объявили “желтый” уровень погодной опасности до 17:00 часов. Сильный и порывистый ветер будет разгоняться до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В связи с непогодой петербуржцев призвали соблюдать особую осторожность. Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП.

Напомним, что 14 марта в город на Неве пришло резкое потепление. Температура воздуха в этот день составить от +6...+8 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Леус сообщил, что 14 марта может стать самым теплым днем в текущем году.