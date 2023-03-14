В Петербург нагрянул плюс в сопровождении переходящего в дождь снега и порывистого ветра

В Петербург нагрянуло резкое потепление. В течение дня в городе будет наблюдаться снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь. При этом будет наблюдаться облачность и порывистый ветер.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, во вторник, 14 марта, в городе на Неве на погодные условия окажет влияние теплый сектор нового циклона. За счет этого будет наблюдаться облачность, а также пройдут осадки в виде снега, переходящего в мокрый, а затем в дожди.

Также в городе заметно вырастет температура воздуха, столбики термометра покажут +6...+8 градусов. А по Ленинградской области температура составит +3...+8 градусов. Ветер южный, порывистый, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Специалист отмечает, что этот день может стать самым теплым днем с начала года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал теплую неделю в Петербурге.