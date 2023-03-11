В Петербурге ожидается снежная суббота с метелями и низким атмосферным давлением

Петербуржцев ожидают снежны выходные. Осадки появятся в городе на Неве во второй половине в субботу дня. При сильном ветре возможны метели.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в субботу, 11 марта, в Северной столице погодный условия будет формировать циклонический вихрь, пришедший с юго-запада. За счет этого в городе постепенно станет облачно, а во второй половине дня и вечером пойдет снег, который местами будет сильным. Не исключено, что возможны метели.

Температура воздуха составит -2...-4 градусов. По Ленобласти столбики термометра покажут -1...-6 градусов. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 741 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье также ожидается снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в МЧС предупредили о сильных морозах в ночь с 10 на 11 марта.