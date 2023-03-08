Петербуржцы рассказали с чем чаще всего у них ассоциируется праздник 8 марта

Петербуржцы рассказали с какими цветами у них ассоциируется праздник 8 марта и кого они будут поздравлять с ним в первую очередь.

Так, у 30% петербуржцев Международный женский день ассоциируется с цветами. У каждого десятого горожанина праздник ассоциируется с любимыми женщинами — мамами, вторыми половинками, с дочерями и так далее. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Но все же самым популярным атрибутом, который чаще всего вызывает ассоциации с 8 марта, являются цветы. Самыми популярными цветами являются тюльпаны. На втором месте расположились мимозы. И реже всего на гендерный праздник петербуржцы дарят розы.

Мужчины чаще связывают этот день с растратами, тогда как женщины ассоциируют 8 марта с хорошим настроением, весной и букетами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более 40% женщин в Петербурге хотят получать больше 80 тысяч рублей в месяц.