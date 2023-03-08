Более 40% петербурженок желают найти работу с зарплатой выше 80 тысяч рублей

В Петербурге женщины активнее ищут работу чем мужчины. Кроме этого, более 40% соискательниц хотят получать больше 80 тысяч рублей в месяц.

Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru, топ-3 профессии, которые чаще всего рассматривают петербурженки, это администратор, менеджер по работе с клиентами и бухгалтер.

Также было отмечено, что чаще других работу ищут жительницы в возрасте от 26 до 35 лет. Меньше всего в поиске работы заинтересованы женщины в возрасте от 55 лет. Почти половина петербургских женщин, ищущих работу, имеют высшее образование.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 39% мужчин Северной столицы не стали дарить цветы и подарки женщинам на 8 марта.