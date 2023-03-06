  • 6 Март 2023
USD 04.03.2023 75.4592 -0.0137
USD ММВБ 14:37 75.3983  
EUR 04.03.2023 80.0469 -0.1428
EUR ММВБ 14:37 79.9869  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Почти 40% мужчин Петербурга отказались дарить подарки и цветы женщинам на 8 марта

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Жители Петербурга рассказали сколько денег они готовы потратить на подарки и цветы на 8 марта. В среднем сумма чека составит чуть более семи тысяч рублей. Также в этом году было зафиксировано самое большое число тех, кто отказывается от преподнесения презентов по случаю гендерного праздника.

Как выяснили в ходе опроса специалисты сервиса по поиску работы SupeerJob, средний бюджет на подарки и цветы на 8 марта у петербуржцев в этом году составит 7,3 тысячи рублей. Отмечается, что это на 300 рублей меньше чем в прошлом, 2022-м, году.

Так, в текущем году горожане потратят на подарки три тысячи рублей, а на букеты цветов — четыре тысячи. Отмечается также, что цветы по случаю Международного женского дня дарят чаще. Также заметна тенденция отказа делать презенты на так называемые гендерные праздники. Это характерно не только для Петербурга, но и для других регионов. Так, 39% мужчин не собираются делать подарки. Данный показатель в этом году больше, чем когда-либо раньше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ходе опроса выяснилось, что каждый восьмой житель Северной столицы продлил свой отпкск за счет выходых в честь 23 февраля.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram