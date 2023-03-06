Почти 40% мужчин Петербурга отказались дарить подарки и цветы женщинам на 8 марта

Жители Петербурга рассказали сколько денег они готовы потратить на подарки и цветы на 8 марта. В среднем сумма чека составит чуть более семи тысяч рублей. Также в этом году было зафиксировано самое большое число тех, кто отказывается от преподнесения презентов по случаю гендерного праздника.

Как выяснили в ходе опроса специалисты сервиса по поиску работы SupeerJob, средний бюджет на подарки и цветы на 8 марта у петербуржцев в этом году составит 7,3 тысячи рублей. Отмечается, что это на 300 рублей меньше чем в прошлом, 2022-м, году.

Так, в текущем году горожане потратят на подарки три тысячи рублей, а на букеты цветов — четыре тысячи. Отмечается также, что цветы по случаю Международного женского дня дарят чаще. Также заметна тенденция отказа делать презенты на так называемые гендерные праздники. Это характерно не только для Петербурга, но и для других регионов. Так, 39% мужчин не собираются делать подарки. Данный показатель в этом году больше, чем когда-либо раньше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ходе опроса выяснилось, что каждый восьмой житель Северной столицы продлил свой отпкск за счет выходых в честь 23 февраля.