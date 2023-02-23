Каждый восьмой петербуржец продлить 23 февраля отпусками и отгулами

В этом году после 23 февраля последуют три выходных. В Петербурге 13% работающих людей планируют присоединить свой отпуск к выходным дням по случаю Дня защитника Отечества, чтобы растянуть отдых.

Как выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, День защитника Отечества чаще относится к военным. Так, в Северной столице 48% военных считают этот день профессиональным праздником, а праздником для мужчин — 32%.

Каждый восьмой горожанин решил воспользоваться тремя выходными и продлит 23 февраля за счет отпуска или отгула. Среди респондентов брать отпуск, совмещенный с праздником, планирует граждане моложе 34 лет (16%).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что аналитики провели опрос среди петербуржцев и выяснили, что каждый второй мужчина в городе желает зарабатывать до 120 тысяч рублей. А востребовананными професиями у мужчин Северной столицы явялются водитель, программист и менеджер по продажам