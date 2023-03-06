В воскресенье был оцеплен парк санатория «Сестрорецкий Курорт»

В Сестрорецке в парк санатория не пускали людей. Причиной оцепления территории послужили антитеррористические учения. Попасть в парк можно было только предъявив документы о лечении.

В воскресенье, 5 марта, парк санатория «Сестрорецкий Курорт» был оцеплен в связи с проведением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности территорий. Там проводились учения. Об этом сообщает 78.ru.

Пройти на территорию могли только те, кто имел пропуск или документ о приобретении или назначении процедур.

В данный момент санаторий работает в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 12 февраля в Государственный Эрмитаж на какое-то время не пускали посетителей из-за ложного сообщения о минировании.