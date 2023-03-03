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В Петербурге в 2024 году появится центр киберспорта

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© Фото: pxhere

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В Красногвардейском районе Петербурга собираются открыть центр киберспорта. Он станет первым киберпространством города, открытым на базе государственного спортивного учреждения.  Открытие запланировано на весну 2024 года.

Площадь центра составит 550 “квадратов”. Это будет первое в городе киберпространство на базе государственного спортивного учреждения. В центре смогут заниматься все желающие бесплатно без возрастных ограничений. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

В помещении будут располагаться основной зал для турниров с видеостеной и зоной для болельщиков, а также два малых игровых зала. 

По мимо мероприятий и занятий связанных с киберспортом, здесь будут проходить занятия по кибербезопасности для детей и пенсионеров. В настоящий момент на объекте проводят ремонтные работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что IT-эксперт рассказал, почему хранить пароли в памяти телефона — плохая идея.

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