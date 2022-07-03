IT-эксперт посоветовал не хранить пароли на телефонах

Большая часть пользователей, согласно статистике, не уделяет должного внимания безопасности и цифровой гигиене в использовании своих мобильных гаджетов. Эксперт поделился советами о том, как сделать свой телефон безопасней.

Как пишет “Прайм”, директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал, что смартфон, равно как и персональный компьютер, нуждается в превентивных мерах защиты и безопасности.

По словам специалиста, на мобильных устройствах обязательно должен стоять антивирус. Также необходимо крайне внимательно относится к посещаемым в интернете ресурсам. Скачивать приложения только она официальных маркетплейсах и регулярно производить отчистку кэша и файлов cookies.

Также Дворнянский советует не хранить в файлах смартфона пароли и любые другие учетные данные от социальных сетей, электронной почти и банковских приложений. Также не следует хранить в памяти телефона фотографии документов, по которым можно идентифицировать личность пользователя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов.