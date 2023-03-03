В Петербурге периферия циклона сохранит плюсовую температуру

В Петербурге вновь ожидается плюсовая температура, а также облачная с прояснениями погода. Осадков при этом не будет. За то в субботу снег должен появиться в городе.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 3 марта, пятницу, Петербург продолжит оставаться на периферии циклона, однако его влияние на погоду будет ослабевать. Так, в этот день не будет осадков, разве что только в Ленобласти может выпасть небольшой снег.

Температура воздуха составит 0...+2 градуса, по Ленобласти столбики термометра покажут -2...+3 градуса. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что нижи нормы.

В субботу ожидается небольшой снег, и температура будет держаться около 0 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Колесов рассказывал петербуржцам, что в первые мартовские выходные в город наргянут холода.