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Новый круизный лайнер может связать Петербург и Астрахань

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© Фото: pxhere

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Круизный лайнер “Петр Великий”, который в данный момент строят на верфях астраханского судостроительного завода, будет сдан до конца текущего года. В программе лайнера также будут маршруты до Санкт-Петербурга.

Завершить строительства судна планируют в конце 2023 года, о чем заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Ходовые испытания запланированы на май-июнь. Об этом пишет АБН.

Строительство круизного четырехпалубного судна “Петр Великий” стартовало еще в 2016 году. Заказчиком выступила Московское речное пароходство. Судно спроектировано, как пятизвездочный отель. Судно включает 155 кают и рассчитано на 310 пассажиров. Лайнеры такого типа в России не производили более 60 лет.

Ходить “Петр Великий” будет не только по Волге и другим рекам, но и по всем четырем морям: Азовскому, Черному, Балтийскому и Каспийскому. Также будут осуществляться круизы до Москвы, Петербурга, Астрахани и по городам Золотого кольца.

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