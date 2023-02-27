Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о предстоящих температурных качелях

В Петербурге смена сезонов отметится погодными колебаниями от холода к плюсовой температуре. В последний день зимы ожидается оттепель, однако к выходим холод вновь должен вернуться.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, в ночь с 26 на 27 февраля температура воздуха в городе понизилась до -10...-12 градусов. Однако уже следующая ночь может стать переходной от минуса к плюсу.

Также синоптик сообщил, что 28 февраля придет оттепель и столбики термометра покажут +1...+2 градуса. Потепление будет сопровождаться западными ветрами, которые будут разгоняться до 8-13 метров в секунду. По мимо этого выпадет снег.

Однако уже 1 марта оттепель сменится легким морозом, который продержится до 2 марта, а после снова уступит потеплению. Колесов отметил, что к выходным зима все-таки должна будет вернуться в Петербург, правда, не известно на какой срок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 27 февраля в городе на Неве на погодные условия окажет влияние пришедший с юго-запада гребень антициклона, который обеспечит потепление.