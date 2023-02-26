На Солдата Корзуна построят многоквартирный дом за 1,8 млрд рублей

В Петербурге собираются возвести многоквартирный дом на улице Солдата Корзуна. В настоящий момент городской комитет по госзаказу открыл прием заявок на участие в конкурсе по строительству здания.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, начальная цена контракта составляет 1,799 миллиарда рублей. Заказчиком работ выступил ГКУ «Фонд капстроительства и реконструкции». Закончить строительные работы планируют в июне 2025 года.

Подразумевается строительство девятиэтажного дома, в котором расположатся 270 квартир, с общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров. В каждой из квартир предусмотрены остекленный балкон или лоджия. В качестве отделки фасадов здания будет сделана навесная система с минераловатными плитами и керамогранитом. Этажи будут связанны между собой лестнично-лифтовом узлом.

Заявки на конкурс будут принимать до 17 марта, а подведут итоги 22 марта.