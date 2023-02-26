В Петербурге сократилось число находящихся в простое рабочих

В Петербурге сократилось количество рабочих, что находятся в простое. На данный момент их число составляет чуть больше четырех тысяч, что меньше на три с половиной тысячи в сравнении с показателем декабря прошлого года.

На сегодняшний день в простое находятся 4081 работников на 45 предприятиях. Для сравнения, в декабре 2022 года в простое находились 7626 работников на 62 предприятиях. Об этом пишет “ДП” на данные комитета по труду и занятости населения.

По данным Петростата, больше всего вынуждено неработающих пришлось на первый и второй квартал 2022 года, когда с российского рынка стали уходить зарубежные компании и предприятия, которые либо сворачивали, либо приостанавливали работу. Тогда в простое оказались 22,9 и 23, 8 тысяч человек соответственно. В третьем квартале их число сократилось до 15,3 тысяч.

А вот в четвертом квартале прошлого года в простое находились 13,5 тысяч рабочих, при чем как по вине работодателя, так и из-за не зависящих от предприятия обстоятельств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге хотят создать апарт-отели для рабочих из других регионов, приехавших работать на промышленные предприятия города.