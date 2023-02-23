  • 23 Февраль 2023
USD 23.02.2023 74.7087 -0.1509
USD ММВБ 00:05 75.0949  
EUR 23.02.2023 79.5716 -0.1872
EUR ММВБ 00:05 79.9205  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге планируют создать бюджетные апарт-отели для рабочих из других регионов

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Петербурге обсуждают вопрос о создании бюджетных апарт-отелей для рабочих из других регионов, приехавших работать на промышленные предприятия города.

Власти Северной столицы обсуждают вопрос создания апарт-отелей, в которых могли бы разместиться высококвалифицированные рабочие и инженеры, приехавшие из других городов для работы на промышленных предприятиях Петербурга. Об это пишет “ДП”.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков предложил Смольному забирать излишки недвижимости на рынке, чтобы предоставлять жилье под льготную аренду. Он поделится этим во время визита на завод “Армалит”.

Также он не исключил, что речь может идти и о перепрофилировании жилья, которое будут возводить застройщики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после реконструкции "Сестрорецкий курорт" сможет предложить около 500 новых рабочих мест.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram