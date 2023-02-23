В Петербурге планируют создать бюджетные апарт-отели для рабочих из других регионов

В Петербурге обсуждают вопрос о создании бюджетных апарт-отелей для рабочих из других регионов, приехавших работать на промышленные предприятия города.

Власти Северной столицы обсуждают вопрос создания апарт-отелей, в которых могли бы разместиться высококвалифицированные рабочие и инженеры, приехавшие из других городов для работы на промышленных предприятиях Петербурга. Об это пишет “ДП”.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков предложил Смольному забирать излишки недвижимости на рынке, чтобы предоставлять жилье под льготную аренду. Он поделится этим во время визита на завод “Армалит”.

Также он не исключил, что речь может идти и о перепрофилировании жилья, которое будут возводить застройщики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после реконструкции "Сестрорецкий курорт" сможет предложить около 500 новых рабочих мест.