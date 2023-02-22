В Петербурге не ожидается осадков, но сохранится мороз

Петербург продолжает сковывать мороз. В городе все также будет холодно, но при этом не ожидается осадков и временами будет проглядывать солнце.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на среду, 22 февраля, погода в Северной столице будет зависеть от антициклона, который обеспечит облачность с прояснениями. Осадков не ожидается.

Температура воздуха опустится до -6...-8 градусов. По Ленобласти до -5...-10, а местами и до -15 градусов. Ветер северо-западный до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы.

В предстающую ночь мороз окрепнет, а днем наоборот температура немного поднимется и станет теплей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов провел параллель между морозной погодой на этой недели и январскими каникулами.