Генконсульство Нидерландов в Петербурге временно закрывается

В Петербурге временно закроется генеральное консульство Королевства Нидерландов. Причина закрытия связанна с нехваткой кадров из-за высылки дипломатов.

Генконсульство Нидерландов в Северной столице приостановит работу на неопределенное время с понедельника, 20 февраля. Причина закрытия связана с недостатком кадров. Об этом пишет Neva.Today.

За последнее время из России выслали большое число нидерландских дипломатов. В организации отметили, что как только сотрудников будет снова достаточно, консульство сможет открыться вновь.

Стоит отметить, что голландское посольство в Москве открыто для поддержки граждан Нидерландов на территории РФ и для запроса виз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют открыть генконсульство Киргизии.