Петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу

Выходные в Петербурге начнутся с ненастной погоды. Так, в городе ожидается сильный ветер, который обеспечит метели на улицах.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 февраля, в субботу, в городе на Неве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице.

Также в пресс-службе предупредили, что из-за ветра возможно разрушение ледового покрова. В связи с чем выход на лед чрезвычайно опасен. Горожан призвали соблюдать меры осторожности находясь на улице и не спускаться на ледовое покрытие рек и каналов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу, 18 февраля, в городе Петра похолодает до -1...-4 градусов.