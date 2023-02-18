В Петербурге ожидается ветренная погода, метели и небольшой мороз

В Петербурге выходные начнутся с ветренной и облачной погоды. Периферия циклона также принесет небольшой снег и обеспечит минусовую температуру.

Как сообщили в своем Telegram-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, на субботу, 18 февраля, в городе на Неве влияние на погодные условия окажет периферия циклона, который в середине дня окажется над странами Прибалтики. За счет него в регионе будет облачно, пройдет снег, а также поднимется порывистый ветер.

Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов, по Ленобласти похолодает до -1...-6. Ветер юго-восточный от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пятницу, 17 февраля, в городе также наблюдался небольшой мороз от -1 до -3 градусов.