Петербуржцам рассказали, в какой сфере могут уволить с работы за татуировки

Со временем к неформальным проявлениям самовыражения в российском обществе отношение заметно изменилось. Наличие на теле татуировок и пирсинга в некоторых случаях приветствуется на работе, однако есть сферы, где за неформальный внешний вид могут “выкинуть на мороз“.

Пирсинг и татуировки точно не будут осуждать, а возможно даже приветствовать, в творческих сферах, таких как индустрия красоты, моды и музыки. Также, как отметили в пресс-службе hh.ru, яркий внешней образ сотрудника может даже стать своеобразной “фишкой” компании. Об этом пишет “МК в Мурманске”.

Отмечается также, что в сфере работы с детьми и молодежью стали менее жесткие требования к внешнему виду. Так, преподавателям разрешается выглядеть ярко и интересно, что зачастую положительно воспринимается учениками, так как они чувствуют в педагогах родственный молодежный дух.

Однако есть профессии, где наличие татуировок у сотрудников является табу. К сферам, где неформальный вид не будет кстати, относятся: государственная служба, медицина, банковское дело, работа в страховых компаниях и другие.