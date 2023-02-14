  • 14 Февраль 2023
USD 15.02.2023 73.8645 +0.2338
USD ММВБ 18:36 73.7258  
EUR 15.02.2023 79.3355 +0.6645
EUR ММВБ 18:36 79.3153  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали, в какой сфере могут уволить с работы за татуировки

Автор:


© Фото: unsplah

Темы дня

Со временем к неформальным проявлениям самовыражения в российском обществе отношение заметно изменилось. Наличие на теле татуировок и пирсинга в некоторых случаях приветствуется на работе, однако есть сферы, где за неформальный внешний вид могут “выкинуть на мороз“.

Пирсинг и татуировки точно не будут осуждать, а возможно даже приветствовать, в творческих сферах, таких как индустрия красоты, моды и музыки. Также, как отметили в пресс-службе hh.ru, яркий внешней образ сотрудника может даже стать своеобразной “фишкой” компании. Об этом пишет “МК в Мурманске”.

Отмечается также, что в сфере работы с детьми и молодежью стали менее жесткие требования к внешнему виду. Так, преподавателям разрешается выглядеть ярко и интересно, что зачастую положительно воспринимается учениками, так как они чувствуют в педагогах родственный молодежный дух.

Однако есть профессии, где наличие татуировок у сотрудников является табу. К сферам, где неформальный вид не будет кстати, относятся: государственная служба, медицина, банковское дело, работа в страховых компаниях и другие.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram