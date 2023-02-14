В Петербурге лишь 14% служебных романов заканчиваются свадьбой

По случаю Дня всех влюбленных жители Санкт-Петербурга рассказали о том, были ли у них романтические отношения с коллегами по работе. Выяснилось, что в большинстве случаев служебные романы не доживают до свадьбы.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru, в ходе опроса выяснили, что 67% петербуржцев никогда не заводили служебных романов. Среди опрошенных, 24% рассказали, что однажды имели любовные отношения на работе, а 10% имели даже несколько служебных романов.

Любопытно, что женщины в меньшей степени склонны к такому типу романов. Отношения на работе возникали только у 32% петербурженок. Среди мужчин – у 35%. Для 69% респондентов, у которых был такой роман, любовные связи не оказали влияние на рабочий статус. Еще 14% рассказали, что одному из пары пришлось искать другую работу, а 9% рассказали, что оба уволились.

Также стоит отметить, что в большинстве случаев служебные романы оказывались не долговечными и в 66% случаев распадались. Лишь 14% горожан удалось дойти до свадьбы и сохранить союз, а 4% успели развестись. Оставшиеся 16% пока что не оформили отношения официально. Чаще всего служебные романы заканчиваются браком у айтишников и юристов.

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