Эксперты выяснили, сколько петербуржцы потратят на подарок ко Дню всех влюбленных

Приближается День святого Валентина и петербуржцы уже отправляются за подарками для своих вторых половинок. В среднем горожане потратят на презент около 2 700 рублей.

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что состоящие в браке мужчины и мужчины имеющие незарегистрированные отношения, потратят на подарок одинаковые суммы. Средней бюджет девушек на подарок своим парням оказался выше, чем у состоящих в браке женщин.

В Северной столице на подарок жене ко Дню всех влюбленных горожане готовы потратить 3 500 рублей, девушке – 3 200 рублей, мужу – 2 000 рублей, а парню или любимому мужчине – 2 100 рублей.

Дарить подарки на этот праздник, согласно опросу, собирается каждый пятый россиянин. Мужчины устраивают сюрприз второй половинке больше, чем женщины и на подарок тратят, как правило, тоже больше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге стали чаще предлагать женщинам руководящие должности и трудоустройство в IT-сферах