Петербуржцев предупредили о сильном ветре в начале трудовой недели

В Петербурге предстоящий понедельник пройдет в сопровождении сильного ветра. Также на дорогах будет встречаться гололедица.

В понедельник, 13 февраля, ожидаются ухудшения погодных условий в Северной столице. Ветер будет разгоняться до 15 метров в секунду, а на тротуарах и дорогах вновь образуется гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, со ссылкой на информацию ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Напомним, что ранее ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус рассказал, что ночь с субботы на воскресенье оказалась самой холодной в феврале. Так, температура опустилась до -10,2 градусов. Также синоптик предупредил о потеплении, которое начнется уже в воскресенье и продолжится в понедельник.

Ранее Санкт-Петербург.ру cообщал, что Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал о редком явлении, появившимся на днях в Петербурге — снежных рулонах.