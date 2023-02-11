В Петербурге заметили редкое явление в виде снежных рулонов

Петербуржцы стали свидетелями редчайшего метеорологического явления — снежных рулонов. Для их создания необходимы ингредиенты в виде мокрого снега и сильного ветра.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, данное явление обычно обусловлено несколькими факторами. Так, чтобы появились снежные рулоны, должен идти снег, причем мокрый с крупными снежинками и дуть сильный ветер. Также важно, чтобы температура воздуха была немного выше нуля.

Специалист отмечает, что явление является достаточно редким из-за сочетания нескольких погодных условий, которое при этом должно произойти в ограниченном температурно-влажностном и ветровом диапазоне. Синоптик признается, что за долгие годы работы сам никогда не был свидетелем снежных рулонов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о пользе зимних прогулок.