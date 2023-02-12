Петербуржцев предупредили о гололедице в воскресенье

В Северной столице вновь ожидается перемена температур, что так или иначе приведет к скользким дорогам и мокрому снегу. Петербуржцев предупредили о гололеде на тротуарах и дорогах в последний день уходящей недели.

Так, 12 февраля, в воскресенье, в городе Петра ожидается образование гололедицы на дорогах и тротуарах. Об этом горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Об этом пишет 78.ru.

Также напомним, что ближе к вечеру выпадет снег, который местами будет переходить в мокрый снег. В городе начнет постепенно теплеть. Оттепель продолжится в понедельник.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве в ночь на воскресенье была зафиксирована самая температура -10,4 градуса. Это самая низкая температура воздуха за февраль. Однако в течении дня будет теплеть и к вечеру температура станет плюсовой.