В Петербурге ожидается очередное потепление и снег

В Петербурге вновь нагрянули температурные “качели”. Если еще ночью столбики термометра демонстрировали самый больший минус за месяц, то к вечеру температура снова станет плюсовой.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, 12 февраля, в воскресенье, в Северной столице погоду будет формировать холодный и сухой гребень антициклона. Небо над городом постепенно затянет плотными облаками, к вечеру выпадет снег, местами переходящий в мокрый.

Температура воздуха при этом поднимется до -1...+1 градусов. По Лелобласти температура составит -4...+1 градус. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать во второй половине дня и составит 761 мм ртутного столба.

Также синоптик отметил, что в ночь на воскресенье температура в городе упала до -10,2, что является самой низкой температурой с начала февраля. Однако в течении дня погода вновь вернется к оттепели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 февраля в городе заметили редкое метеорологическое явление — снежные рулоны.