Активный циклон Robert принесет в Петербург небольшой снег

В выходные над Петербургом погодные условия будет определять циклон Robert, благодаря которому пройдет небольшой снег и будет наблюдаться туман. В целом, после пятничной бури, погода обещает быть более спокойной.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на субботу, 11 февраля, небольшой, но активный циклон под названием Robert, смещаясь центром в районы Новгородской области, обеспечит в городе на Неве облачную погоду с небольшими прояснениями, а также вызовет кратковременный снег. Местами в начале дня будет наблюдаться туман, на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Температура воздуха в Северной столице составит 0...-2 градуса, а по Ленобласти столбики термометра покажут -4...+1 градус. Ветер северный от 4 до 0 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье, 12 февраля, ожидается морозная ночь, а также небольшая оттепель ближе к вечеру.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 февраля в Петербурге наблюдалась снежная буря и сильный, штормовой, ветер.