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Сеть дискаунтеров "Чижик" откроется в Петербурге в 2025 году

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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В Петербурге новые дискаунтеры от компании Х5 Group появятся не позднее 2025 года. В настоящее время новый формат активно развивается в центральной части России.

Дискаунтеры нового поколения от Х5 Group под названием “Чижик” развивается внутри компании уже несколько лет. В магазинах сети будут представлены товары надлежащего качества и по невысоким ценам. В Петербурге появление дискаунтеров запланировано на 2025 год, основной приоритет сделан на центральную часть РФ. Об этом рассказала президент компании Екатерина Лобачева, пишет ТАСС.

Она также отметила, что спрос на такого рода магазины достаточно большой среди потребителей. Сейчас большая доля товаров первой цены представлены в магазинах “Пятерочка”, где он составляют не 25%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год “Великолукский мясокомбинат” и “Фасоль” сократили число магазинов в Северной столице.

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