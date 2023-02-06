“Великолукский мясокомбинат” и “Фасоль” начали сокращать число магазинов в Петербурге

В Петербурге в 2022 году некоторые крупные торговые компании продемонстрировали рост и развитее, однако есть компании, которые, наоборот, пошли на сокращение торговых точек. Среди тех, кто уменьшает число магазинов оказались “Великолукский мясокомбинат” и “Фасоль”.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group, такие продуктовые сети, как “Вкус-Вилл”, “Магнит”, “Мини-лента”, “Дикси” и другие продолжают свое развитие на рынке в формате встроенных помещений. Все перечисленные ритейлеры, за исключением “Вкус-Вила”, работаю в эконом-сегменте.

Среди компаний, которые пошли на сокращение торговых точек, выделяют “Фасоль” и сети “Великолукского мясокомбината”. У последнего работают 89 точек в Северной столице и Ленобласти, а у “Фасоли” осталось около 50 магазинов.