Петербуржцам рассказали, как получить деньги за билет на отмененный концерт

Иногда случается так, что мероприятие, на которое заранее были куплены билеты, отменяется. В СМИ в последнее время упоминается, что в Петербурге стали чаще отменять или переносить концерты. В связи с этим, горожанам напомнили, как вернуть деньги, потраченные на билеты.

Как рассказали в службе Роспотребнадзора по городу, в случае отмены мероприятия, зритель имеет право получить потраченные на билет деньги обратно, так как фактически оплаченная услуга не была оказана исполнителем.

Чтобы вернуть средства, нужно обратиться сперва в кассу или к агенту по продаже билетов, где билет был куплен. Если потребителю отказали в возврате, то тогда необходимо обращаться непосредственно к организатору мероприятия. Как правило информация о нем указана на билете.

Если же организатор проигнорировал претензию или ответил отказом, то тогда следует обратиться в суд с исковым заявлением.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге многие артисты и музыкальные исполнители вынужденно отменяют выступления и ищут новые места для выступлений.