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Даже после спада заболеваемости коронавирусом в Петербурге музыканты вынуждены отменять концерты

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© Фото: Baltphoto

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Музыкальная индустрия в Санкт-Петербурге все еще остается нестабильной. Артисты вынужденно отменяют выступления и ищут новые места для выступлений.

По сравнению с 2022 годом ситуация с проведением концертов на территории Северной столицы улучшилась, однако индустрию лихорадит, считают эксперты. Концерты все еще продолжают массово отменяться. Об этом пишет "AllNW".

Так, не состоялись выступления Ирины Аллегровой и Вики Цыгановой, которые планировали провести в Ледовом дворце и в концертном зале "Колизей", а группа "Три дня дождь" была вынуждена не только перенести время дату концерта почти на четыре месяца, но и искать новую площадку для проведения выступления. До этого музыканты должны были петь в клубе "Космонавт", но теперь выступят в A2 Green Concert.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что отмена выступлений известных исполнителей может наоборот помочь начинающим исполнителям. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что репер Джиган, вероятно, предпринимает попытки получить гражданство Израиля. Такие слухи появились в январе 2023 года.

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