Колесов предупредил петербуржцев об очередной оттепели

Петербург в скором времени накроет очередная оттепель, которая не будет продолжительной и пройдет без серьезных и резких погодных потрясений. Также петербуржцам пообещали повышенное атмосферное давление в течении недели.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, к середине недели вместе с усилением ветра в город придет оттепель. Как объясняет специалист, это связанно со сменой циклонов. Перспективы на потепление просматриваются уже в понедельник, 6 февраля.

Оттепель, как отмечает Колесов, окажется не продолжительной и без экстремальных температур. Также будет наблюдаться повышенное атмосферное давление в течении большей части недели. К норме оно вернется ближе к выходным.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в понедельник, 6 февраля, в городе на Неве продолжится зимняя погода, несмотря на тенденции к потеплению. Будет наблюдаться небольшой мороз и снег.