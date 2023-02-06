В Петербурге теплый атмосферный фронт обеспечит небольшое потепление в начале рабочей недели

В Санкт-Петербурге рабочая неделя начнется с небольших погодных изменений в сторону очередного потепления. В некоторых районах уже может начаться оттепель.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 6 февраля, понедельник, в городе на Неве за счет теплой стороны атмосферного фронта температура воздуха будет постепенно увеличиваться и местами доходить до оттепелей. Погода в этот день будет преимущественно облачной и отметится также осадками в виде небольшого снега.

По городу температура воздуха составит 0...-2 градуса, в Ленобласти столбики термометра покажут 0...-5 градусов. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в воскресенье, 5 февраля, петербуржцев порадоволо появившиеся из-за облаков солнце.