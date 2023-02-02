В 2023 году в Петербурге появится диспансерное наблюдение по двум тяжелым заболеваниям

В текущем, 2023, году в Петербурге в тестовом режиме организуют диспансерное наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями органов дыхания. К концу года данную практику расширят на все городские поликлиники.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в городе в первом квартале 2023 года запустят тестирование проактивного диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. После завершения тестирования, данную практику до конца года распространят на городские поликлиники.

Подобным образом в прошлом году на базе городской поликлиники №23 был реализован проект проактивного диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В данный момент он масштабируется на все поликлиники Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в поликлиниках Петербурга вновь появится диспансерный день для ветеранов и блокадников