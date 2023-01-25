В Петербурге введут единый диспансерный день для ветеранов и блокадников

В петербургских поликлиниках будет восстановлен диспансерный день для ветеранов и блокадников. Такая практика проводилась ранее, однако была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в медицинских учреждениях Северной столицы вновь будут проводить единый диспансерный день для ветеранов и блокадников.

В декабре 2022 года был принят федеральный закон, согласно которому, с 1 января 2023 года ветераны ВОВ, а также блокадники и ряд других категорий граждан могут получить бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах. Комитет по социальной политике разработал соответствующий проект регионального закона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пансионат “Заря” в Курортном районе на отдых и лечение привезли третью группу блокадников из Карелии. Там им подбирают персональную оздоровительную программу с учетом состояния их здоровья. Также для них и петербургских сверстников будет организована культурная программа.