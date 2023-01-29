В Петербурге снова потеплеет и пройдет небольшой снег

В воскресенье, 29 января, в Петербурге ожидается небольшая оттепель с осадками в виде снега и мокрого снега. Также на дорогах и тротуарах образуется гололед.

В Северной столице погодные условия будут сформированы за счет теплой периферии обширного циклона, который сформирует облачную погоду. Ожидаются осадки в виде снега, в отдельных районах может наблюдаться мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В этот день в городе температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. А в Ленинградской области температурные показатели буду варьироваться от -4 до +1. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о необычных ледяных узорах, похожих на цветы, образовавшихся на Благовещенском мосту.