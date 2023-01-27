Петербуржцам рассказали о ледяных цветах, распустившихся на мостах города

На мостах города были замечены причудливые узоры, которые внешне очень напоминают цветы.

О новых украшениях, которыми занимался вновь нагрянувший в Петербург небольшой мороз, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Специалист отметил, что ледяные цветы "выросли" на городских мостах из-за ночного похолодания и ветра с севера.

Подчеркивается, что подобную красоту можно увидеть на асфальте редко, не то, что в транспорте на стекле автобуса. Больше всего Колесов подивился украшенному узорами Благовещенскому мосту, на котором вся северная сторона до высшей точки покрылась рисунком и небольшими разводами.

Колесов напомнил, что сегодня горожане могут увидеться с солнцем, которое растопит всю красоту, появившуюся на мостах за ночь.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на территории Северной столицы снова будут минусовые температуры, но днем станет светлее из-за расступившихся облаков и, возможно, даж солнца.