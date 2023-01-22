Петербурженка получила титул "третьей вице-бабушка Вселенной"

Петербурженка Алена Сибиева выиграла титул третьей “вице-бабушки Вселенной” в конкурсе красоты "Бабушка Вселенной 2023".

Как передает ТАСС, 46-летняя уроженка Северной столицы является тренером спортивно-боевых единоборств. Она действующая спортсменка, имеет черный пояс ояма-каратэ и кобудо. Также женщина руководит филиалом Центра ояма-каратэ во Всеволожске, где припадает единоборства.

Конкурс красоты проходил 21 января в Болгарии, в городе Софии. Всего в конкурсе приняли участие 20 женщин из разных стран. Первенство получила участница из Сингапура.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что театры Петербурга отметят три юбилея выдающихся деятелей культуры в 2023 году. Планируются мероприятния в честь 200-летия драматурга А.Н. Островского, 150-летие певца Ф.И. Шаляпина и композитора С.В. Рахманинова.