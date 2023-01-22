  • 22 Январь 2023
USD 21.01.2023 68.6656 -0.1811
USD ММВБ  
EUR 21.01.2023 74.3434 -0.0624
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге небольшой мороз и снова может появится солнце

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Темы дня

В Петербурге снова наблюдается небольшой минус. Из-за влияния гребня антициклона вероятность осадков сократится до минимума. Также есть вероятность, что петербуржец снова порадует солнце.

По данным центра погоды “Фобос”, на воскресенье, 22 января, столбики термометра могут остаться на три градуса выше многолетней нормы. Так в Северной столице похолодает до -1...-3 градусов. А на территории Ленинградской области температура воздуха составит 0...-5 градусов.

Ветер северо-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 780 миллиметров ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу, 21 января, в Петербурге температура воздуха была отрицательной после восьми дней оттепели. Также вышло солнце впервые за долгое время.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram