В Петербурге небольшой мороз и снова может появится солнце

В Петербурге снова наблюдается небольшой минус. Из-за влияния гребня антициклона вероятность осадков сократится до минимума. Также есть вероятность, что петербуржец снова порадует солнце.

По данным центра погоды “Фобос”, на воскресенье, 22 января, столбики термометра могут остаться на три градуса выше многолетней нормы. Так в Северной столице похолодает до -1...-3 градусов. А на территории Ленинградской области температура воздуха составит 0...-5 градусов.

Ветер северо-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 780 миллиметров ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу, 21 января, в Петербурге температура воздуха была отрицательной после восьми дней оттепели. Также вышло солнце впервые за долгое время.