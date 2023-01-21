  • 21 Январь 2023
USD 21.01.2023 68.6656 -0.1811
USD ММВБ  
EUR 21.01.2023 74.3434 -0.0624
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В субботу в Петербурге похолодает до -3 и обойдется без осадков

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Темы дня

В Петербурге после череды теплых дней стали удерживаться отрицательные температуры воздуха. В субботу, 21 января, на погоду в городе будет влиять антициклон, который обеспечит устойчивые прояснения, а также обойдется без осадков.

По данным центра “Фобос”, в этот день температура воздуха в городе составит -1...-3 градуса. По области ожидается температура 0...-5 градусов. Ветер при этом будет северным от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 776 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

В воскресенье, 22 января, также не ожидается осадков и похолодает примерно до -2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в эти выходные в Петербурге может появится солнце. Его не было 17 дней.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram