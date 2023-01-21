В субботу в Петербурге похолодает до -3 и обойдется без осадков

В Петербурге после череды теплых дней стали удерживаться отрицательные температуры воздуха. В субботу, 21 января, на погоду в городе будет влиять антициклон, который обеспечит устойчивые прояснения, а также обойдется без осадков.

По данным центра “Фобос”, в этот день температура воздуха в городе составит -1...-3 градуса. По области ожидается температура 0...-5 градусов. Ветер при этом будет северным от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 776 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

В воскресенье, 22 января, также не ожидается осадков и похолодает примерно до -2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в эти выходные в Петербурге может появится солнце. Его не было 17 дней.