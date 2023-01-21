Из-за замены турникетов на выходные закрыли станцию метро “Звенигородская”

В Петербурге на вход и выход будет закрыта станция метро “Звенигородская”. В павильоне станции в течении двух дней будут проводить установку новых турникетов.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, “Звенигородская” будет временно закрыта на выходные, 21 и 22 января. Закрытие вестибюля станции на вход и выход связано с заменой линейки универсальных турникетов.

Однако сама станция продолжит работу в штатном режиме. Попасть на нее пассажирам можно будет через вестибюль станции метро “Пушкинская”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что весной 2023 года, в апреле или в мае, в Петербурге планируют начать расширение “зеленой” ветки метрополитена. с апреля по июнь 2023 года проходческий щит "Надежда" приступит к образованию проходки по направлению к предстоящей станции метрополитена "Богатырская" до "Планерной".